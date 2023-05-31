«Тяжелораненый» Залужный обсудил с генералом Милли украинское наступление

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поговорил по телефону с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли о планах украинского наступления. Также стороны обсудили дальнейшую работу над усилением ПВО Украины. Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале.

«Рассказал об обстановке на фронте, дальнейших планах Вооруженных Сил по освобождению украинской территории и возможных действиях противника. Уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей – дальнобойные снаряды.

Проинформировал о массированных вражеских атаках крылатыми и баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами», – говорится в сообщении главкома ВСУ.

Несколько дней назад российские государственные СМИ со ссылкой на неназванные источники утверждали, что Залужный якобы получил ранение, и ему была сделана трепанация черепа. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что его ведомство «получает данные о ранении» Залужного, но он не может «гарантировать, что эта информация на 100% достоверна.