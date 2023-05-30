У побережья Израиля нашли новое газовое месторождение

31 мая Министерство энергетики объявило об обнаружении нового месторождения природного газа в экономических водах Израиля. Оно получило название «Катлан» («Касатка»).

Израильские «Детали» сообщают, что месторождение обнаружила компания Energean, которая уже разрабатывает месторождения «Кариш» и «Танин». Речь идет о первом новом месторождении, обнаруженном у побережья Израиля за последние 8 лет.

Объявление об открытии месторождения позволяет компании подать заявку на получение документа о праве собственности, представить план разработки и после его утверждения начать разработку месторождения. Ожидается, что при его разработке будет использоваться существующая инфраструктура, созданная для добычи природного газа из месторождения «Кариш».