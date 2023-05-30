Си Цзиньпин приказал силовикам готовиться к «худшим сценариям»

Высокопоставленным чиновникам, отвечающим за национальную безопасность Китая, необходимо подготовиться к «наихудшему сценарию», заявил глава КНР Си Цзиньпин.

CNN пишет, что, по словам главы КНР, в настоящее время существенно осложнилось положение в сфере национальной безопасности. Си Цзиньпин уточнил, что руководителям необходимо подготовиться к тому, что события будут развиваться по «наихудшему сценарию», и, соответственно, им нужно быть готовыми к серьезным испытаниям.

В материале отмечается: тревожные заявления Си Цзиньпина прозвучали на фоне проблем в китайской экономике, а также усиливающейся, как считают в Пекине, «враждебной международной среды». Глава Китая потребовал увеличить темпы модернизации сил и средств нацбезопасности, сделав их более действенными «в условиях войны». В частности, он заявил о необходимости создания системы мониторинга рисков национальной безопасности и раннего предупреждения.