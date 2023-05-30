«Будем как Северная Корея»: Пригожин сделал громкие заявления

Проект направлен то ли на «военно-патриотическое» воспитание молодежи, то ли на то, чтобы рассказывать россиянам о проблемах, связанных с войной в Украине.

За два дня в конце мая он успел дать три пресс-конференции: в Екатеринбурге, Владивостоке и Новосибирске (еще одна ожидается в Нижнем Новгороде). Формально тур связан с презентацией проекта «Вагнер. Второй фронт», хотя что из себя он представляет пока непонятно.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, объявивший о выводе своих боевиков из Бахмута, отправился в турне по России. Как пишет издание «Медуза», заявления Пригожина похожи на политагитацию, хотя сам он утверждает, что в политику не собирается.

Набор тезисов, которые Пригожин озвучивает журналистам, примерно одинаковый: война будет долгой, нужно срочно объявлять всеобщую мобилизацию, возвращать смертную казнь, вводить плановую экономику и превратиться в большую «Северную Корею».

«Рецепт победы: всеобщая мобилизация на два миллиона человек, хорошее управление армии и дисциплина, расстрел дезертиров. Нужно сделать всех руководителей оборонных предприятий военнослужащими, чтобы к ним тоже можно было применять смертную казнь. Я считаю, что высшую меру наказания надо возвращать. Иначе войну не выиграть. Нужно сделать страну военным монстром, чтобы оружия было больше, чем в Северной Корее», - предлагает Пригожин.

По поводу хода военных действий Пригожин назвал «нормальным» вариантом для России постепенную заморозку конфликта при условии удержания уже завоеванных территорий. «Если держим линию обороны, то это будет длинная война, которая должна закончиться для России более-менее нормально. Все успокоятся, что потеряли эти территории, и дальше все съедет на нет. Мы будем в длительной изоляции, нам надо самим привыкать делать микросхемы, надо перестать выпускать компьютерщиков на вольные хлеба. Жать руки на саммитах нам еще долго-долго не придется. Мы должны понять, что с точки зрения общения со всеми остальными мы будем как Северная Корея. С точки зрения уровня жизни, конечно мы будем на порядок выше, потому что у нас на территории есть все, что нам необходимо».

При этом Пригожин не исключает масштабной войны с Западом. «Я считаю, что точка допустимой Западом эскалации конфликта скоро будет приближена, и это будет уже серьезный полномасштабный конфликт, в котором нам придется обороняться», - сказал Пригожин.

Он заявляет, что его нынешнюю пиар-активность не нужно расценивать как начало политической карьеры: создавать свою партию или баллотироваться в президенты бизнесмен, как он утверждает, не планирует.