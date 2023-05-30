Российские пропагандисты прогнозируют новые атаки на Москву видео
Атака беспилотников на Москву и Московскую область вызвала серьезную обеспокоенность и тревогу в России. В частности, российские пропагандисты заявляют, что созданы все предпосылки для будущих налетов дронов на российскую столицу.
В прямом эфире ток-шоу Ольги Скабеевой военный эксперт Михаил Ходаренок заявил, что Украина располагает возможностями создавать беспилотники и регулярно устраивать подобные атаки на Москву.
«После удара беспилотных летательных аппаратов по Москве и Подмосковью возникает два вопроса. Может ли это повториться? И второй вопрос: что же делать, в конце концов? Что касается самого беспилотного летательного аппарата – это относительно несложное устройство, и их производство может быть организовано практически на любых мощностях. Критически важными в нем является всего два элемента: двигатель и системы наведения. Вооруженным силам Украины эти беспилотные летательные аппараты могут поставляться как в готовом виде, так может быть организовано и лицензионное производство на территории Украины. Ни с двигателями, ни с системами наведения у них проблем не будет... Скорее всего, к сожалению, эти удары в ближайшее время могут повториться и не только по столице нашей родины, но и по критически важным объектам Вооруженных сил, в первую очередь по аэродромам дальней и тактической авиации», - заявил российский эксперт.