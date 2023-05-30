Атака беспилотников на Москву и Московскую область вызвала серьезную обеспокоенность и тревогу в России. В частности, российские пропагандисты заявляют, что созданы все предпосылки для будущих налетов дронов на российскую столицу.

В прямом эфире ток-шоу Ольги Скабеевой военный эксперт Михаил Ходаренок заявил, что Украина располагает возможностями создавать беспилотники и регулярно устраивать подобные атаки на Москву.