«Севилья» в седьмой раз выиграла Лигу Европы Семь финалов – семь побед!
В Будапеште состоялся финал Лиги Европы.
Встречались испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1.
На 35-й минуте Пауло Дибала вывел римлян вперед. Счет стал равным на 55-й минуте. Автогол записан в пассив Джанлуки Манчини.
В серии пенальти точнее оказались футболисты «Севильи» - 4:1.
Для испанской команды это седьмая победа в Лиге Европы. «Севилья» выиграла все семь финалов, в которых участвовала.
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