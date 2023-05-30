«Севилья» в седьмой раз выиграла Лигу Европы Семь финалов – семь побед!

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В Будапеште состоялся финал Лиги Европы.

Встречались испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1.

На 35-й минуте Пауло Дибала вывел римлян вперед. Счет стал равным на 55-й минуте. Автогол записан в пассив Джанлуки Манчини.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Севильи» - 4:1.

Для испанской команды это седьмая победа в Лиге Европы. «Севилья» выиграла все семь финалов, в которых участвовала.