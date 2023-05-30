Агаларов вложит миллиард в курорт вблизи Баку

Комплексный курорт Sea Breeze развивается под Баку. Объем инвестиций в строительство курорта на Каспийском море в Азербайджане может достигнуть $1 млрд к 2025 году. Об этом рассказал ТАСС девелопер проекта, бизнесмен Эмин Агаларов.

«В текущий момент объем инвестиций в проект, внешних и моих собственных, составляет около $700 млн, но думаю, что в ближайшие несколько лет примерно на $1 млрд можем рассчитывать», - сказал Агаларов, уточнив, что в проекте уже возведено около 500 тыс. кв. м недвижимости, сейчас в стадии строительства находится около 50 разноформатных зданий, от коттеджей до крупных отелей, в ближайший год планируется запустить строительство еще около 100 зданий.

Среди знаковых проектов курорта, которые пока находятся на стадии идеи и концепции, Агаларов назвал концертный зал в форме Колизея на 10 тысяч мест и отель на насыпном острове в виде круизного корабля под названием Caspian Dreamliner. «Стоимость такого проекта - $200-250 млн. Если получу разрешение, сразу приступлю», - сказал он.

Sea Breeze в настоящее время включает уже введенную или планируемую к строительству жилую и коммерческую недвижимость, в том числе комплексы апартаментов, резиденции, виллы, отели, рестораны и торговые комплексы, а также социальную инфраструктуру. Общая площадь освоения территории составляет около 450 га.