В США хотят создать трибунал для Путина
Американские сенаторы Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) и Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния) призвали президента США Джо Байдена «поддержать создание международного трибунала», который осудил бы действия РФ в Украине.
Как говорится в заявлении на сайте Кардина, они возлагают вину на российское руководство и считают, что Белый дом должен продвинуть эту инициативу до Генассамблеи ООН.
«Сенат призывает США использовать свой авторитет и голос в международных организациях, чтобы поддержать создание специального уголовного трибунала и привлечь к ответственности руководство Российской Федерации, санкционировавшее агрессию против Украины», - цитирует ТАСС текст резолюции.
Сенаторы поясняют, что, хотя Международный уголовный суд и обладает требуемой юрисдикцией в целом, он не может расследовать события в Украине, потому что «ни Украина, на Российская Федерация не ратифицировали Римский статут».
Сенаторы уточнили, что считают необходимым привлечь к ответу президента России Владимира Путина и членов Совета безопасности РФ.