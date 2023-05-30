В США хотят создать трибунал для Путина

Американские сенаторы Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) и Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния) призвали президента США Джо Байдена «поддержать создание международного трибунала», который осудил бы действия РФ в Украине.

Как говорится в заявлении на сайте Кардина, они возлагают вину на российское руководство и считают, что Белый дом должен продвинуть эту инициативу до Генассамблеи ООН.