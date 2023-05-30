Baku Steel Company представила продукцию на Международной выставке «Нефть и газ Каспия»

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ЗАО Baku Steel Company принимает участие в 28-й Международной выставке «Нефть и газ Каспия» (Caspian Oil&Gas), которая проходит в Бакинском Экспо Центре с 31 мая по 2 июня. Выставка, где представлены 326 компаний из 37 стран мира, проходит в рамках Бакинской энергетической недели, самого престижного мероприятия в Каспийском регионе, проходящего в этом году с 31 мая по 3 июня.

ЗАО Baku Steel Company, которое является крупнейшей металлургической компанией Кавказа, а также одним из главных спонсоров выставки, на своем обширном стенде представило производимые предприятием высококачественные квадратные и круглые заготовки, бесшовные трубы, используемые на предприятиях нефтегазодобычи и выдерживающие высокое давление на больших глубинах, арматуру различных размеров, стальную проволоку (катанку), образцы различного фасонного литья и т.д. С момента открытия выставки представители и дистрибьюторы местных и зарубежных компаний различного профиля проявляют большой интерес к информации о ЗАО Baku Steel Company. Ответственные сотрудники компании проводят с ними регулярные деловые встречи, ведут переговоры.

Основные ожидания Baku Steel Company от Бакинской энергетической недели и выставки заключаются в установлении деловых отношений с различными международными и местными компаниями, расширении масштабов рынка сбыта и нахождении надежных партнеров.

Следует отметить, что установленная в прошлом году машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) нового поколения с радиусом 10.250 м позволяет предприятию экономить время и, снижая потери выпускать больший объем высококачественной продукции. В качестве продолжения процесса внедряемые в настоящее время по инновационной технологии системы вакуумной дегазации и закрытого литья создадут условия для производства более качественной стали путем очистки состава от неметаллических соединений, которую наряду со строительством можно будет использовать в машиностроении, авиационной промышленности и т.д.

Продукция ЗАО Baku Steel Company, имеющая сертификаты международных стандартов, таких как ISO, EN, DIN, ASTM, а также отвечающая всем требованиям и условиям стандартов Германии и США, за 22 года работы компании была экспортирована более чем в 20 стран Европы, Америки и Азии. Трубы Baku Steel Company, которая является единственным представителем в регионе Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association) среди 170 ее членов, считающейся ведущей и влиятельной международной организацией металлургов мира, с 2023 года экспортируются в США.