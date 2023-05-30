Белый дом: Не знаем, кто именно атаковал Москву

Администрация США не располагает конкретными сведениями о том, кто именно причастен к атаке беспилотников на Москву 30 мая. Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Одновременно он напомнил, что Киев отрицает свою ответственность за удар дронами, и подчеркнул, что США будет неуместно проводить собственное расследование случившегося.

Джон Кирби добавил, что США не указывают Украине, какие цели следует поражать или не поражать, а также как украинские войска должны вести боевые действия. «Именно президент Зеленский и военное руководство решают, что будут делать с военной точки зрения», - сказал представитель Белого дома.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что США не поддерживают потенциальные украинские удары по российской территории.