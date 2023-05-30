Госдеп ответил на заявление премьера Грузии

В Госдепе напомнили Гарибашвили, что агрессия РФ началась не в 2022 году, поскольку полномасштабное вторжение стало продолжением захвата Крыма и частей Луганской и Донецкой областей в 2014 году.

Государственный департамент США отреагировал на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что Россия напала на Украину из-за желания Киева стать членом НАТО. Об этом говорится в ответе Госдепа на запрос грузинской службы «Голоса Америки».

В ведомстве подчеркнули, что РФ использовала желание Украины вступить в НАТО как повод вторгнуться в страну.

«В рамках наших усилий по сдерживанию президента Путина с начала полномасштабного вторжения на суверенную территорию Украины 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты постоянно говорили о двух путях, которые может выбрать Россия: диалог и дипломатия или эскалация и масштабные последствия. Мы приложили настоящие и искренние усилия, чтобы достичь первого, чего мы очень предпочитали, но Путин выбрал войну», – отметили в Госдепе США.

В ведомстве сказали, что Россия использует кампании дезинформации, чтобы «помочь оправдать эту войну и подорвать демократические институты во всем мире».

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал стремление Украины вступить в НАТО одной из причин, по которым РФ развязала войну против нее.