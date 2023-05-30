Африка зовет российские войска горячая тема
Центральноафриканская Республика (ЦАР) готова разместить на своей территории военную базу России, заявил посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза.
А вот зря смеялись над усилиями российской дипломатии в Африке в последнее время. Есть от них Москве польза. То с Угандой подпишет совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. И теперь россияне, у кого выступал холодный пот от угандийской космической угрозы, могут с облегчением выдохнуть. То шесть африканских стран планируют посетить Киев и Москву, чтобы инициировать мирные переговоры.
А на днях и вовсе ЦАР выразила готовность принять на своей территории российскую военную базу. И не по мелочи, а чтобы сразу от пяти до десяти тысяч солдат. Которых, как сообщил Леон Додону-Пунагаза, «в случае необходимости можно было бы задействовать в других странах». Просто потрясающий успех российской дипломатии, впору маисовую водку пить и бочонки с банановым пивом откупоривать.
Активность африканцев в контактах с Москвой понять вполне можно. В июне нынешнего года состоится очередной масштабный саммит «Россия-Африка», на котором кремляне будут демонстрировать, что изоляция России – это злобная выдумка русофобов, что Черный континент – за них, африканские делегации вокруг накрытых столов с русскими деликатесами – яркое тому подтверждение. А заодно – и демонстрировать чудеса невиданной щедрости, списывая африканским государствам долги по многомиллиардным российским кредитам.
Но вот ответные их предложения требуют несколько большего внимания, поскольку весьма своеобразны. И в них, в частности – в предложении правительства ЦАР о размещении военной базы, даже не два дна, а гораздо больше.
Что такое военная база для слаборазвитой страны вроде Центральноафриканской республики? Это платежи за нее в местный бюджет, что по большей части означает денежный поток в карман местного правителя и его приближенных. Это – воинский контингент, который при случае защитит и прикроет местного царька от его противников. Мода на личную охрану из иностранных наемников, в первую очередь – европейских, никуда не исчезла, поскольку они надежнее местных.
А в случае с ЦАР, чего Додону-Пунагаза и не скрывает, это еще и веский аргумент в спорах с соседями, поскольку это дитя Африки прямо говорит, что в случае необходимости личный состав базы может быть использован и в других случаях. Разумеется – для «борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом», а как же иначе? Ну а то, что в ходе такой борьбы случайно прихватизируется часть соседской территории или там какой завалящий рудничок с золотом или драгоценными камушками – так это чистая случайность. А то и просто благодарность за «братскую помощь соседу».
Словом, со стороны Центральноафриканской республики, российская военная база там – бизнес крайне выгодный. А со стороны Москвы? Тут-то и начинаются нюансы. Как написал по этому поводу один не самый худший российский аналитик: «База - это передовой отряд развертывания. Но проблема в том, что статус «дыры» делает почти невозможным процесс развертывания как таковой - попробуй доставь туда иначе чем на транспортных самолетах хотя бы батальон тяжелой пехоты. Да и оперировать из этой точки в любом направлении - тот еще квест. Экваториальная Африка - чистой воды адище… В качестве военной базы для России ЦАР – приобретение никакущее».
И совсем другое дело Центральноафриканская республика для ЧВК Вагнер. Неучтенная добыча золота и алмазов, своеобразный «карман Путина», почему, собственно, операции в этой африканской стране Пригожина сделали его столь ценным кадром в глазах российского президента. К тому же, «музыканты» уже продемонстрировали, что весьма успешно умеют охранять этот «карман» от местных повстанцев. Да и в соседних странах уже успели отметиться. И этот опыт африканским царькам очень и очень понравился.
И они хотят его продолжения. В чем, разумеется, со стороны Кремля не встретят никаких возражений, а только всяческое одобрение, сопровождаемое различными «плюшками», в виде миллиардных невозвратных кредитов, спонсорских поставок вооружений и прочих «бус», которые «белые господа из Кремля» будут щедро раздавать туземным вождям. Ведь Россия – щедрая душа. И когда речь идет о «закреплении в Африке», пусть и чисто иллюзорном – пятаки считать не привыкла.