Дмитрий Рой, автор haqqin.az 07:34

Центральноафриканская Республика (ЦАР) готова разместить на своей территории военную базу России, заявил посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза. А вот зря смеялись над усилиями российской дипломатии в Африке в последнее время. Есть от них Москве польза. То с Угандой подпишет совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. И теперь россияне, у кого выступал холодный пот от угандийской космической угрозы, могут с облегчением выдохнуть. То шесть африканских стран планируют посетить Киев и Москву, чтобы инициировать мирные переговоры. А на днях и вовсе ЦАР выразила готовность принять на своей территории российскую военную базу. И не по мелочи, а чтобы сразу от пяти до десяти тысяч солдат. Которых, как сообщил Леон Додону-Пунагаза, «в случае необходимости можно было бы задействовать в других странах». Просто потрясающий успех российской дипломатии, впору маисовую водку пить и бочонки с банановым пивом откупоривать.

Активность африканцев в контактах с Москвой понять вполне можно. В июне нынешнего года состоится очередной масштабный саммит «Россия-Африка», на котором кремляне будут демонстрировать, что изоляция России – это злобная выдумка русофобов, что Черный континент – за них, африканские делегации вокруг накрытых столов с русскими деликатесами – яркое тому подтверждение. А заодно – и демонстрировать чудеса невиданной щедрости, списывая африканским государствам долги по многомиллиардным российским кредитам. Но вот ответные их предложения требуют несколько большего внимания, поскольку весьма своеобразны. И в них, в частности – в предложении правительства ЦАР о размещении военной базы, даже не два дна, а гораздо больше. Что такое военная база для слаборазвитой страны вроде Центральноафриканской республики? Это платежи за нее в местный бюджет, что по большей части означает денежный поток в карман местного правителя и его приближенных. Это – воинский контингент, который при случае защитит и прикроет местного царька от его противников. Мода на личную охрану из иностранных наемников, в первую очередь – европейских, никуда не исчезла, поскольку они надежнее местных.