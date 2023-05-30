Первая страна Евросоюза переносит свое посольство в Иерусалим

Венгрия станет первой страной-членом ЕС, которая перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим, заявил министр иностранных дел Эли Коэн во время визита в Будапешт. Об этом сообщают израильские СМИ.

«Венгрия поддерживает нас на международной арене, — сказал Коэн, выступая в синагоге Хабада. - Еще одна хорошая новость… заключается в том, что через несколько недель Венгрия станет первым государством ЕС, объявившим о переносе своего посольства в Иерусалим. Это отличная новость для Иерусалима, столицы еврейского народа на протяжении более 3000 лет».

Посол Венгрии в Израиле Левенте Бенкё сказал: «Венгрия имеет торговое представительство в Иерусалиме с 2019 года, и пока не принято решение о дальнейших шагах».