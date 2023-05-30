Первая страна Евросоюза переносит свое посольство в Иерусалим
Венгрия станет первой страной-членом ЕС, которая перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим, заявил министр иностранных дел Эли Коэн во время визита в Будапешт. Об этом сообщают израильские СМИ.
«Венгрия поддерживает нас на международной арене, — сказал Коэн, выступая в синагоге Хабада. - Еще одна хорошая новость… заключается в том, что через несколько недель Венгрия станет первым государством ЕС, объявившим о переносе своего посольства в Иерусалим. Это отличная новость для Иерусалима, столицы еврейского народа на протяжении более 3000 лет».
Посол Венгрии в Израиле Левенте Бенкё сказал: «Венгрия имеет торговое представительство в Иерусалиме с 2019 года, и пока не принято решение о дальнейших шагах».
Также во время визита Коэна в Будапешт министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто согласился подать петицию в Международный суд против практики «платы за убийство» Палестинской администрации, когда террористы нападают на израильтян.
«Венгрия поддерживала Израиль в течение многих лет, — сказал Коэн. - Укрепление произраильского фронта вместе с рядом других центральноевропейских государств является важным дипломатическим и экономическим интересом Израиля».
Отметим, что Коэн остановился в Венгрии в рамках своего путешествия по четырем странам Центральной Европы: Хорватии, Словакии, Венгрии и Австрии. На этой неделе он встретился с министрами иностранных дел этих стран, а также с министрами иностранных дел Чехии.