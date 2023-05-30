Город Шебекино в Белгородской области всю ночь находился под обстрелом ВСУ, заявил губернатор. По предварительным данным, пострадали пять человек. «Под непрекращающимся огнем находится Шебекино: в 12 ночи, в 3:40 и в 5:15 ВСУ обстреливали из „Града“ центр и окраины города», — написал в своем телеграм-канале Вячеслав Гладков. Трое пострадавших были госпитализированы. Один из снарядов попал в частный жилой дом, еще несколько домов и административное здание были повреждены.

Как сообщают российские СМИ, в данное время идут ожесточенные бои на границе России с Украиной.

Согласно предварительным данным российской стороны, украинские ополченцы использовали танки для атаки на МАПП "Шебекино" Белгородского района. Их сдерживают пограничники и военнослужащие Минобороны.

Очевидцы сообщают о перекрытии дороги в сторону Шебекино у Масловой Пристане.

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Сразу же после ночного обстрела Киева, в результате которого погибли трое детей, раздались сильные взрывы в российском Белгороде: