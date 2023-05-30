Лукашенко о богатом управленческом опыте Пашиняна
Сегодня 1 июня премьер-министру Армении Николу Пашиняну исполняется 48 лет. Одним из первых Пашиняна поспешил поздравить глава Беларуси Александр Лукашенко.
"Убежден, ваши богатый управленческий опыт, профессиональный подход к решению государственных задач позволят и впредь успешно справляться с вызовами, которые стоят перед Арменией в политической и социально-экономической сферах, достигать всех намеченных целей в интересах армянского народа", - говорится в поздравлении.