И в Корее празднуют 100-летие Гейдара Алиева

На мероприятии выступили председатель Ассоциации азербайджано-корейской дружбы BUTA Джамиль Велиев, посол Азербайджанской Республики в Корее Рамин Гасанов и председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов. В выступлениях говорилось о деятельности Общества дружбы Азербайджан-Корея, достижениях соотечественников в Корее, расширении развивающегося между странами партнерства, интеграции в местное общество, пропаганде азербайджанского языка, истории и культуры, доведении правды об Азербайджане до корейской общественности, а также представлен отчет, отражающий деятельность Госкомитета. Встреча продолжилась обменом мнениями, опытом и воспоминаниями проживающих в Корее азербайджанцев и ответами на их вопросы. По окончании мероприятия Ассоциации азербайджано-корейской дружбы BUTA была награждена Государственным комитетом за выполняемую ею роль культурного моста между странами и заслуги в деле солидарности наших соотечественников в Корее. Еще одна благодарность была вручена Лейле Масимли за активное участие в пропаганде азербайджанской культуры и истории в Корее и активную общественную деятельность.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, находящийся с визитом в Республике Корея, встретился с заместителем министра иностранных дел Кореи по работе с корейцами, проживающими за рубежом, и консульским вопросам Чой Йонг Ханом.

В ходе встречи председатель комитета поделился мнением о перспективах отношений между Азербайджаном и Кореей, сотрудничестве стран в рамках международных организаций, интеграции азербайджанской общины в корейское общество, возможностях получения образования молодыми азербайджанцами. Oн также проинформировал замминистра о диаспорской политике, основа которой была заложена Гейдаром Алиевым, и направлениях деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой.