И в Корее празднуют 100-летие Гейдара Алиева
В Сеуле в рамках 100-летия со дня рождения основателя современного азербайджанского государства, национального лидера Гейдара Алиева состоялась встреча с членами азербайджанской общины в Республике Корея.
Во встрече приняли участие члены азербайджанской общины, проживающие в Сеуле, Тэджоне (Daejeon), Инчхоне (İncheon) и других городах Кореи, азербайджанские студенты и дружественные Азербайджану корейцы.
На мероприятии выступили председатель Ассоциации азербайджано-корейской дружбы BUTA Джамиль Велиев, посол Азербайджанской Республики в Корее Рамин Гасанов и председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов. В выступлениях говорилось о деятельности Общества дружбы Азербайджан-Корея, достижениях соотечественников в Корее, расширении развивающегося между странами партнерства, интеграции в местное общество, пропаганде азербайджанского языка, истории и культуры, доведении правды об Азербайджане до корейской общественности, а также представлен отчет, отражающий деятельность Госкомитета. Встреча продолжилась обменом мнениями, опытом и воспоминаниями проживающих в Корее азербайджанцев и ответами на их вопросы. По окончании мероприятия Ассоциации азербайджано-корейской дружбы BUTA была награждена Государственным комитетом за выполняемую ею роль культурного моста между странами и заслуги в деле солидарности наших соотечественников в Корее. Еще одна благодарность была вручена Лейле Масимли за активное участие в пропаганде азербайджанской культуры и истории в Корее и активную общественную деятельность.
Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, находящийся с визитом в Республике Корея, встретился с заместителем министра иностранных дел Кореи по работе с корейцами, проживающими за рубежом, и консульским вопросам Чой Йонг Ханом.
В ходе встречи председатель комитета поделился мнением о перспективах отношений между Азербайджаном и Кореей, сотрудничестве стран в рамках международных организаций, интеграции азербайджанской общины в корейское общество, возможностях получения образования молодыми азербайджанцами. Oн также проинформировал замминистра о диаспорской политике, основа которой была заложена Гейдаром Алиевым, и направлениях деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой.
Чой Йонг Хан, в свою очередь поприветствовав председателя комитета, высоко оценил его визит. Oн отметил, что поддерживает сосуществование стран Южного Кавказа в условиях мира и стабильности, а также мирное решение проблем, с которыми Азербайджан столкнулся в регионе. Заместитель министра подчеркнул, что активная деятельность азербайджанцев, живущих и получающих образование в Корее, внесет вклад в отношения дружбы и партнерства между странами, констатировал важность возможного сотрудничества и осуществления обмена опытом государственной структуры, ответственной за работу с корейцами, проживающими за рубежом, с Госкомитетом Азербайджана по работе с диаспорой.
Встреча продолжалась взаимным обменом мнениями.
Очередная встреча председателя комитета состоялась с руководителем Межпарламентской группы дружбы Корея-Азербайджан Со Бьонг Суном. Руководитель группы дружбы, выразив удовлетворение визитом председателя комитета, сказал, что история дружественных отношений между странами насчитывает более 25 лет, что нынешний визит создаст новые возможности для двусторонних отношений между государствами.
Председатель Фуад Мурадов, поблагодарив за встречу, отметил, что высоко оценивает дружественные связи и сотрудничество. Oн поделился мнением о диаспорской политике азербайджанского государства, структуре, деятельности комитета и реализованных им крупномасштабных проектах, работе, проводимой азербайджанскими общинами за рубежом, интеграции соотечественников в местное общество и их сетевом взаимодействии, а также сохранении национальной идентичности, обучении азербайджанских студентов в Корее, обмене опытом в рамках международных проектов.
На встрече состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.