Джейхун Наджафов, собкор 10:13

Государственный таможенный комитет Азербайджана ознакомил журналистов с наиболее модернизированным в Азербайджане погранично-пропускным пунктом (ППП) «Ханоба» на азербайджано-российской границе. Как передает haqqin.az, Джафар Гулузаде, руководитель Главного управления организации работы таможенных ППП, сообщил, что официально «Ханоба» был открыт в марте этого года, что сразу же значительно снизило нагрузку на другой ППП на азербайджано-российской границе - «Самур». На данный момент в системе таможенного досмотра «Ханоба» задействованы самые современные таможенные технические средства и технологии. Прежде всего, он имеет значительно большую пропускную способность, поскольку на нем оборудованы тринадцать таможенных полос - одна VIP-полоса, две автобусные, четыре для легковых машин и шесть для большегрузных автомобилей. Таким образом, ежесуточно в обе стороны границы можно проводить таможенный досмотр 550 грузовиков, 1000 легковых автомобилей, 30 автобусов и 5 тысяч человек, пересекающих границу.

В беседе с haqqin.az Гулузаде сообщил ряд подробностей, связанных с «Ханоба». В частности, этот ППП занимает площадь 6,85 гектара и в функциональном плане практически является новым погранпунктом, поскольку до реконструкции он располагал условиями для пересечения российско-азербайджанской границы только пешеходов и легковых автомобилей. «При оборудовании погранпункта «Ханоба» был использован ряд инноваций, обеспечивающих качественную и оперативную работу пограничников, - рассказал Джафар Гулузаде. - В частности, водители грузовиков могут представить документы для первичной регистрации, не выходя из своей кабины с помощью установленных у полосы таможенно-пограничных стоек. Там же на полосах установлены камеры для предварительного визуального осмотра нижней части грузовиков, значительно сокращающие время прохождения таможенного досмотра, который составляет теперь примерно 15 минут. Помимо этого, были усовершенствованы технические средства для проверки машин и грузов, актирования регистрации, уплаты таможенных пошлин, прослеживания доставки грузов до пункта назначения, а также ускоренного таможенного досмотра автобусов, туристов и других лиц. ППП «Ханоба» является важным альтернативным пунктом перехода через азербайджано-российскую границу, позволяющим исключать случаи скапливания на границе и длительной задержки грузовиков».