Саммит БРИКС могут перенести ради Путина

Саммит стран БРИКС, запланированный в августе в ЮАР, могут перенести в Китай, чтобы избежать решения об аресте президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в Гааге (МУС), сообщает Reuters.

«Один из популярных вариантов, рассматриваемых властями ЮАР — попросить Китай как предыдущего председателя группы провести саммит», — сказал высокопоставленный правительственный чиновник, пожелавший остаться анонимным.

По словам главы МИД ЮАР Зейна Дангора, окончательное решение на этот счет пока не принято. Он добавил, что министры скоро встретятся, чтобы рассмотреть отчет изложением вариантов действий.

Бывший президент ЮАР Табо Мбеки заявил, что саммит вряд ли состоится в Южной Африке. «Из-за наших юридических обязательств мы должны арестовать президента Путина, но мы не можем этого сделать», — сказал Мбеки.

30 мая стало известно, что руководство ЮАР предоставит дипломатический иммунитет участникам двух встреч стран БРИКС, включая Путина. Позже власти ЮАР опубликовали заявление, в котором говорится, что обещание иммунитета не относится к ситуации ордера на арест МУС.