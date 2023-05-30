Возвращается долгожданная акция «Шеш-Гоша» сети магазинов Kontakt, в которой впервые в Азербайджане будет разыгрываться электромобиль! Ведь главная миссия сети - доставить радость в каждую семью.

Итак, начиная с сегодняшнего дня, зайдите в любой магазин Kontakt Home или Kontakt Smart и купите любой товар за наличные, с рассрочкой на 3 месяца или в кредит. Затем, испытав удачу на стенде «Шеш-Гоша» в том же магазине:

- Верните до 100% стоимости купленного вами товара, бросив «Шеш» (шесть);

- И самое главное, получите бесплатно электромобиль Volkswagen ID.4, бросив «Шеш-Гоша» (шесть и шесть)!

Вы не ошиблись! На этот раз суперпризом акции «Шеш-Гоша» станет полностью электрический кроссовер Volkswagen ID.4 – победитель конкурса «Всемирный автомобиль года 2021».