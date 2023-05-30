Турция примет решение по вопросу одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО до предстоящего саммита альянса, который состоится 11-12 июля этого года в Вильнюсе.

Главное требование Анкары выполнено: в Швеции вступили в силу поправки в антитеррористическое законодательство.

«До начала саммита НАТО 11 июля стоит ждать решения турецкой стороны», - сказал источник в Анкаре.