Турция примет решение по Швеции до 11 июля обновлено
Турция примет решение по вопросу одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО до предстоящего саммита альянса, который состоится 11-12 июля этого года в Вильнюсе.
Главное требование Анкары выполнено: в Швеции вступили в силу поправки в антитеррористическое законодательство.
«До начала саммита НАТО 11 июля стоит ждать решения турецкой стороны», - сказал источник в Анкаре.
*** 10:40
Швеция выполнила выдвинутые Турцией критерии для ратификации заявки на вступление в НАТО, приняв новое антитеррористическое законодательство. Королевство будет добиваться членства в НАТО к саммиту альянса в Вильнюсе, который пройдет с 11 по 12 июля. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в интервью агентству Bloomberg.
«Мы выполнили то, что обещали, и поэтому пришло время Турции начать процесс ратификации и осуществить свою часть соглашения. Швеция выполнила все постановления меморандума. Если ратификации не произойдет до Вильнюса, это может занять недели или даже месяцы, пока турецкий парламент не возобновит работу летом», - заявил он.
Агентство уточняет, что в настоящее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сосредоточен на формировании нового правительства после победы на президентских выборах, поэтому вопрос ратификации может затянуться, несмотря на усилия Швеции.
Поправки к шведскому закону о терроризме вступили в силу 1 июня. Они предусматривают введение уголовной ответственности за участие в террористических группировках, что подразумевает любую деятельность, направленную на «продвижение, укрепление и поддержку» подобных организаций. Финансирование участия в террористической организации, публичное подстрекательство к террористической деятельности и вербовка для совершения преступления также будут подвергаться уголовному преследованию.