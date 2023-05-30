Макрон извинился перед Восточной Европой

Президент Франции Эммануэль Макрон принес извинения странам Восточной Европы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова Макрона во время форума GLOBSEC в Братиславе.

Макрон заявил, что Франция должна была уделять им больше внимания, когда они предупреждали об агрессивности России еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Президент Франции подчеркнул недопустимость разделения на «старую» и «новую» Европу, имея в виду сохраняющиеся разногласия между восточными и западными членами ЕС по проблемам, связанным с Россией.



«Некоторые говорят, что, промолчав, мы упустили возможность. Я думаю, что мы также упустили возможность выслушать вас. Теперь это уже в прошлом», – сказал Макрон.