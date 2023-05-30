Зеленский в Молдове видео
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, который проходит 1 июня в Молдове.
Зеленский прибыл в «замок Мими» в селе Бульбоака, где проходит саммит Европейского политического сообщества, первым после президента Молдовы Майи Санду, хозяйки встречи.
Ожидается, что на саммит прибудут почти полсотни европейских президентов и глав правительств.
Персональное участие президента Украины в саммите не было официально подтверждено до последнего из соображений безопасности. В МВД Молдовы заявляли, что информация об участии Зеленского должна быть засекречена в связи с непосредственной безопасностью президента Украины.
Ранее в среду участие Зеленского в саммите подтвердил глава МИД Молдовы Нику Попеску.
'''''' pic.twitter.com/wifk4nmWfy— Elyaz Shafiyev (@elyaz_shafiyev) June 1, 2023