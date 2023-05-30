Министр энергетики о решимости Азербайджана в области «зеленой энергии»

В настоящее время формируется новый глобальный энергетический ландшафт, основанный на диверсификации источников и маршрутов безопасного, стабильного энергоснабжения, особенно на развитии «зеленой энергии», и наша страна вступает в этот новый этап с инициативами, которые укрепят ее стратегические позиции в области энергетической безопасности на региональном и европейском уровнях. Очевидными показателями этого являются расширение Южного газового коридора, участие в проекте «Кольцо солидарности», а также наши проекты, связанные с развитием и поставками возобновляемых источников энергии. Об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов в ходе своего выступления на 28-м «Бакинском энергетическом форуме».

Проекты «Апшерон», «Карабах», «Умид» (Фаза II), «Бабек», «Азери-Чираг-Гюнешли» (глубокозалегающий газ) и проекты «зеленой энергии» были названы важными источниками, которые обеспечат дополнительные поставки газа в Европу. Было отмечено, что за счет ветряных и солнечных электростанций мощностью 1800 МВт, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года, будет сэкономлено более 1 миллиарда кубометров газа.

Было доведено до сведения, что в 2030 году будет введено еще 5 ГВт мощностей «зеленого» производства, при этом на начальном этапе 4 ГВт из этих объемов будет экспортироваться в Европу через Черное море, а 1 ГВт – в направлении Турции и Европу через Нахчыван. Министр отметил, что в настоящее время мы сотрудничаем с иностранными инвесторами по проектам «зеленой энергетики» мощностью более 25 ГВт: «В рамках Бакинской энергетической недели мы подпишем с международными энергетическими компаниями документы о сотрудничестве по дополнительным проектам возобновляемых источников энергии до 3 ГВт. Азербайджан полон решимости реализовать свои стратегические цели, связанные с его развитием как страны «зеленой энергии». Воля и решимость президента Азербайджана Ильхама Алиева являются нашим стратегическим ориентиром в реализации этой очередной большой энергетической миссии».