В связи с 1 июня – Международным днем защиты детей компания Aqro-Vest DC оказала продовольственную помощь семьям шехидов, проживающим в Сабунчинском районе, порадовала детей шехидов различными подарками.

Директор отдела человеческих ресурсов компании Огуз Гейдарлы, начальник отдела маркетинга и коммерческого маркетинга Турал Мамедов и специалист по связям с общественностью Солтан Имамалиев навестили членов семей шехидов в Сабунчинском районе.

Сотрудники компании отметили, что руководство ООО Aqro-Vest DC придает большое значение благотворительности, проявляет особое внимание и заботу о семьях шехидов, и отметили, что предоставляемая помощь является гуманитарным долгом перед памятью шехидов, отдавших жизни за Родину.

Сотрудники компании пообщались с членами семей наших шехидов, поинтересовались их заботами, сфотографировались с детьми, оставшимися как память о героических шехидах.

На встрече с членами семей шехидов было отмечено, что даже самая большая помощь не может заменить детям шехидов ни одного мгновения отцовской заботы. По этой причине каждый из нас в долгу перед детьми шехидов, лишенными отцовской заботы.

Компания Aqro-Vest DC желает упокоения душ шехидов, терпения и крепкого здоровья членам их семей!

С праздником, дорогие дети!