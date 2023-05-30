Кто станет спикером парламента Турции Турецкие СМИ

Первый заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш станет спикером парламента Турции, пишет газета Hürriyet.

"После выборов на повестке дня партии справедливости и развития - новый Кабинет министров и выборы спикера парламента... Вопрос о спикере парламента уже в значительной степени решен. Им станет Нуман Куртулмуш", - пишет газета.