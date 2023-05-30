Глава Еврокомиссии призвала поставить Украине дальнобойное оружие

Соответствующее заявление она сделала, выступая на форуме Globsec, пишет пресс-служба ЕК.

В частности, глава Еврокомиссии подчеркнула, что необходимо стоять крепко на стороне украинцев «столько, сколько это необходимо».

«Немедленной потребностью, и вы это знаете, является военная помощь, чтобы поддерживать усилия украинских вооруженных сил. Вот почему мы только что предложили Акт о производстве боеприпасов», – заявила Урсула фон дер Ляйен.

«Те, кто могут, должны предоставить Украине дальнобойную артиллерию и системы вооружения. Это может помочь Украине выровнять на поле боя разрыв в дальности до сил вторжения», — добавила она.