Bank Respublika, являющийся инициатором целого ряда социальных проектов в нашей стране, провел очередную благотворительную акцию для детей шехидов.

Так, в канун 1 июня – Дня защиты детей сотрудники банка посетили детей солдат и офицеров, героически погибших в боях за защиту Родины, проживающих в Нахчыванской Автономной Республике, и вручили им различные подарки.

Рассказывая детям шехидов о мощи азербайджанской армии и отваге наших шехидов во время войны, сотрудники банка подчеркнули, что им нужно гордиться храбростью своих отцов, азербайджанский народ всегда будет помнить их.

В ходе встреч представители банка отметили, что дети шехидов – это память о людях, которые пожертвовали своей жизнью во имя Родины, Bank Respublika всегда будет уделять особое внимание и заботу семьям шехидов и гази.

Bank Respublika является одним из первых банков, перечислившим средства в Фонд YAŞAT, Фонд помощи вооруженным силам и Фонд возрождения Карабаха.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в Facebook, Instagram, Linkedin или же позвонив в Call Center банка по номеру 144.