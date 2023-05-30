В Баку проходит международная конференция в память о Гейдаре Алиеве фото
Бакинский филиал Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ, Милли Меджлис Азербайджана и Межпарламентская Ассамблея СНГ проводят в Баку международную конференцию, посвященную 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как передает haqqin.az, во встрече принимают участие представители руководства азербайджанского парламента, секретариата МПА, парламента и дипломаты из Беларуси, научно-исследовательский состав ряда вузов страны, СМИ Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, различных азербайджанских государственных структур.
На конференции будут обсуждены роль Гейдара Алиева в международной политике налаживания международного диалога, заслуги в формировании азербайджанской модели мультикультурализма и другие вопросы.