Закир Гасанов пообещал новое вооружение и военную технику
Азербайджанская армия получит новое современное вооружение и военную технику, заявил министр обороны Закир Гасанов на мероприятии, состоявшемся в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии.
Гасанов отметил, что выделение 1 млрд 105 млн манатов на укрепление обороноспособности страны и усиление мер национальной безопасности позволит приобрести новое современное вооружение и военную технику в рамках проводимых в армии реформ.
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