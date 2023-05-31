Лукашенко: Решать вопрос Украины надо было давно

Единственная ошибка России в том, что она «не решила вопрос Украины» в 2014-2015 годах, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности… Все хотели мирно как-то урегулировать. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы», - сказал Лукашенко.

Он отметил, что разделяет позицию президента России Владимира Путина о том, что «война в Украине началась задолго до 2014 года»: «Она началась даже не в 2014 году. Она началась задолго до 2014 года. Тот «коричневый» переворот, который произошел. Мы видели, кто Украину к этому подводит», - сказал Лукашенко.