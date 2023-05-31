Гарибашвили о мирных переговорах между Баку и Ереваном
Грузия поддерживает мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.
По его словам, мир между Баку и Ереваном отвечает интересам всего Южного Кавказа.
"Я думаю, Грузия сыграла и играет нейтральную, непредвзятую роль для укрепления стабильности и мира в нашем регионе. У нас прекрасные отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией. Грузия сыграла очень важную посредническую роль после карабахской войны в 2021 году. По сути, мы поддерживаем мирные переговоры, которые ведутся между Азербайджаном и Арменией, соответственно, мы верим, что это входит в интересы Грузии, Азербайджана, Армении и всего региона", - сказал Гарибашвили.