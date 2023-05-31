В Шуше презентовали документальный фильм «Шушинское просвещение»

В мероприятии приняли участие заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Фарах Алиева, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Кахраманова и другие гости.

Выступая на церемонии, один из сценаристов фильма, заведующий сектором по связям с общественностью Министерства науки и образования Джасарат Валехов отметил, что презентация фильма состоялась сегодня именно в Шуше благодаря победе нашей победоносной армии в 44-дневной Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего президента Ильхама Алиева. Валехов, поделившийся своими впечатлениями о процессе съемок фильма, подчеркнул, что история светского образования Азербайджана началась в Шуше, оценив неотъемлемую роль выдающихся выходцев из Шуши как лидеров нашего образования.

49-минутный фильм рассказывает об истории образования Шуши. Еще одним из сценаристов фильма является Рамиль Алекперов, а режиссером – Эльчин Гасымов. В фильме рассказывается об истории первой в Азербайджане светской школы – школы, открытой в Шуше, которая находилась в аварийном состоянии, и особо отмечается историческое и культурное значение этого древнего города для нашего народа, а также его важная роль в сфере образования.

В фильме отмечается, что Шуша является родиной известных ученых и интеллектуалов в области образования и науки Азербайджана, а также рассказывается о личностях, создавших историю образования нашей страны.

Следует отметить, что упомянутый фильм был снят в рамках «Года Шуши».