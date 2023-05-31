По случаю Международного дня защиты детей AZAL устроил большой праздник для детей, нуждающихся в особой заботе.

В мероприятии «День AZAL», которое прошло в детском развлекательном центре Kinderland, приняли участие дети шехидов Отечественной войны, воспитанники детских домов и школ-интернатов, а также дети с ограниченными физическими возможностями и нуждающиеся в особом уходе.

В рамках этой социальной акции дети участвовали в конкурсах, мастер-классах и различных играх, играя роли взрослых. Специально разработанная развлекательная программа обеспечила незабываемый отдых и максимальное удовольствие для каждого ребенка.

Однако этот день стал не только веселым, но и познавательным для детей. Они познакомились с удивительным миром авиации. Сотрудники AZAL рассказали ребятам о работе пилотов, бортпроводников и других специалистов авиационной отрасли.

Видеоролик о том, как проходил детский праздник, можно посмотреть по следующей ссылке: