Оскорблявшего ветеранов Гафарова отпустили на свободу

Общественный деятель Абид Гафаров сегодня был отпущен на свободу. Такое решение принял Бакинский апелляционный суд.

Судья Эмин Мехтиев оправдал Гафарова по статье о клевете. И постановил, что предусмотренный законом срок наказания по другой статье (оскорбление) уже истек.

Об этом haqqin.az сообщил адвокат Гафарова Агиль Лайдж.

Отметим, что Абид Гафаров был признан виновным в клевете и оскорблении группы ветеранов и приговорен к 1 году лишения свободы решением Ясамальского районного суда.

Суд апелляционной инстанции оставил в силе первоначальный приговор. Однако Верховный суд это решение отменил и направил дело на апелляционное обжалование.