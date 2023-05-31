Вучич: Не разговариваю с Путиным из-за...

Сербский президент Александар Вучич в интервью газете la Stampa заявил, что не разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным больше года из-за того, что на Западе предвзято относятся к такому общению.

Вучич отметил, что некоторые главы западных стран не пренебрегают контактами с российским президентом.

«Я не разговаривал с Путиным больше года. Но я видел многих лидеров ЕС, которые ездили к нему или разговаривали. Я думаю, что это неплохо, говорить с кем-то. Но я этого не делаю, потому что все сказали бы: «посмотрите на сербов», - сказал Вучич.