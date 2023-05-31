Армяне стреляют по Товузу, подняли голову и в Шуше заявление Минобороны Азербайджана
1 июня в 09:10 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Чинарлы Товузского района, сообщили в Минобороны Азербайджана.
Около 10:00 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, обстреляли позиции нашей армии в Шушинском районе.
Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры в указанных направлениях.
Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ с привлечением инженерной техники попытались провести расширение и ремонтно-восстановительные работы на грунтовой дороге в направлении Шушинского и Ходжавендского районов с целью прокладки путей обеспечения боевых позиций.
В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.