В Минздраве встретились с президентом Всемирной федерации гемофилии

В своем выступлении министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что в Азербайджане принимаются важные меры, направленные на лечение и диагностику больных гемофилией. Президент Ильхам Алиев подписал Указ «О государственной заботе о лицах, больных наследственными заболеваниями крови – гемофилией и талассемией». Помимо этого, в 2005 году была принята Государственная программа, и с 2006 года в рамках программы больные гемофилией в нашей стране обеспечиваются лекарствами.

Теймур Мусаев отметил, что создание по инициативе Фонда Гейдара Алиева в Баку Национального центра гематологии и трансфузиологии позволило организовать современные методы диагностики и лечения заболевания: «Лечение больных гемофилией в стране находится под постоянным вниманием первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой».

Министр здравоохранения Азербайджана также отметил, что лечение гемофилии требует мультидисциплинарного подхода. «В результате предпринятых в нашей стране комплексных мер улучшено качество жизни больных гемофилией, в частности, снижен процент инвалидности от этого заболевания», - отметил в заключение министр.

Выразив признательность за теплый прием, президент WFH высоко оценил работу, проделанную по лечению больных гемофилией в Азербайджане. Сезар Гарридо также отметил важность проводимой в Баку конференции на тему защиты интересов людей с нарушением свертываемости крови, организованной WFH в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и другими медицинскими структурами Азербайджана.

В ходе встречи состоялись плодотворные обсуждения по реализации совместных проектов между Министерством здравоохранения Азербайджана и Всемирной федерацией гемофилии.