Руководитель Администрации президента Азербайджана, глава Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Самир Нуриев встретился с находящейся с визитом в Баку торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон.

На встрече было отмечено, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Великобританией, основанные на дружбе и многоплановом партнерстве, постоянно успешно развиваются.

Было подчеркнуто, что достигнуты значительные успехи в нефтегазовой сфере, области перехода на «зеленую» энергию, торговли, транспорта, образования и др.

Было доведено до сведения, что на освобожденных от оккупации территориях под руководством президента Ильхама Алиева активно продолжаются широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению, за очень короткое время и благодаря внутренним финансовым возможностям достигнуты большие результаты.

На встрече было отмечено, что налажено эффективное сотрудничество с британскими компаниями в проводимых в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономическом районах работах по восстановлению и реконструкции, в частности, в деятельности в области градостроительства и разминирования.

Была выражена уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Великобританией будут еще больше укрепляться, будут достигнуты новые успехи по всем направлениям двусторонней повестки дня.