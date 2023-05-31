Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:49

Российские власти и пропагандисты недовольны: страна с совершеннейшим безразличием отнеслась к атаке беспилотников и отказалась массово «сплотиться» по этому поводу. «Чё вы так радуетесь, ах, Рублевка, - а там не наши с вами соотечественники живут? Или мы уже с вами не единая страна, не единый народ? Так, немножко встряхнитесь-ка и приберите вот это свое «так вам и надо!» Вот так чуть-чуть свое эго в ж…пу себе засуньте и о стране подумайте», - истерил в день, когда произошла атака в свое фирменном, а главное – очень культурном стиле «соловьиный ведущий» Владимир Соловьев.

Причина понятна. Удары по Москве не вызвали у остальной России, и в первую очередь – на Урале, в Сибири и далее, до Владивостока, никакого патриотического подъема. Возможно, власти ждали, что будет как в песне далеких годов: «Мы не дрогнем в бою за столицу свою» и «нерушимой стеной обороны стальной» - но не дождались ничего кроме реплик типа «не попали? Жаль. Да так им и надо». Поняв эту горькую, но очевидную истину российские власти тут же совершили акробатический трюк под куполом цирка, спешно выдав в средства массовой информации указание: не драматизировать произошедшее, системы ПВО – молодцы, ущерба удалось избежать, а москвичи атаки даже и не заметили, сохранив при этом «абсолютное спокойствие». Сказано – сделано. Уральцы и сибиряки теперь могут вести себя в полном соответствии с руководящими указаниями с самого верха. То есть – «да до лампочки нам атака на Москву, Москва – не Россия». А возмущения пропагандистов по этому поводу – туда же, до той самой лампочки. Кремляне не знают страны, которой управляют. Вообще не знают. Когда в период формирования путинской вертикали власти в 2006-2009 наиболее прибыльные активы в регионах захватывались москвичами и отходили в их собственность, причем методами американских рейдеров конца XIX века, без соблюдения даже самых декоративных законов – «замкадовцам», как в Москве принято называть остальные российские регионы, это преподносилось как благо.

Местные элиты и население это приняли и особо возражать не стали. Но, как писал Михаил Зощенко, «глубоко в душе затаили свинство». Дескать, «москвичи забрали все самое выгодное, на несогласных спустили репрессивный аппарат, МВД и ФСБ, сопротивляться которому бесполезно. И когда же они нажрутся». Кремляне были счастливы. «Вся страна под нами, никто против нас». Но, как оказалось, это была иллюзия. Не хочет российский гражданин с Урала и Сибири ощущать свое единство с тем, кто его ограбил. Нет в нем ни капли солидаризма с теми, кто заявлял, что «за МКАДом жизни нет». Внезапно для Кремля выяснилось: ощущать свое единство с московскими ворами в Сибири и на Урале отказываются категорически. Нет, Владимир Рудольфович и Владимир Владимирович, на Рублевке живут не наши соотечественники. А ваши. Абсолютно чужие для всей остальной страны. Что, в общем-то предсказывал российский певец и композитор Шнур в песне «Почём звонят колокола», где сюжет закручен вокруг главного: