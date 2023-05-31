У ОАО «Азерконтракт» одни успехи

Открытое акционерное общество «Азерконтракт» при государственной контрактной корпорации Азербайджана завершило 2022 год с прибылью в размере более 185 миллионов 217 тысяч манатов. Об этом говорится в отчете ОАО по итогам аудита, проведенного компанией Baker Tilly Audit Azerbaijan.

Отмечается, что в госбюджет компания по итогам года перечислила около 37 миллионов манатов средств.

Подчеркивается, что 2021 год госкомпания завершила с прибылью в размере 104 миллионов 370 тысяч манатов. Таким образом, за год ОАО смогло увеличить прибыль почти на 78 процентов.

Финансовую отчетность ОАО «Азерконтракт» за 2022 год и мнение независимых аудиторов можно получить по следующим ссылкам:

на азербайджанском языке

http://azerkontrakt.az/wp-content/uploads/2023/05/Azerkontrakt_ASC_XMMH_Musteqil_Auditorlarin__Reyi.pdf

на английском языке

http://azerkontrakt.az/wp-content/uploads/2023/05/Azerkontrakt_OJSC_SPFSI_Auditors_Report.pdf

Также в приложении представлен новый логотип ОАО «Азерконтракт».