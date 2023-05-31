Стрельба на границе между Пакистаном и Ираном: есть погибшие

Два пакистанских пограничника погибли в результате нападения террористической группировки на границе с Ираном, передают пакистанские СМИ со ссылкой на Вооруженные силы Пакистана.

Согласно информации, инцидент произошел в районе Кеч на юго-западе провинции Белуджистан.

"Группа террористов обстреляла пост пакистанских сил безопасности вдоль пакистано-иранской границы. Устанавливаются необходимые контакты с иранской стороной для принятия эффективных мер против террористов", - отмечается в сообщении.