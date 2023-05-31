Синоптики о погоде на завтра: ливни и град

2 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако утром местами возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 16-21°, днем - 26-31° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем - 45-55 процентов.

Завтра в некоторых районах Азербайджана с перерывами прогнозируются дожди, местами возможны ливни, пройдут грозы, выпадет град. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах будет туман. Прогнозируется восточный ветер, днем с порывами. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем - 28-33°, в горах - 8-13°, днем - 13-18°, местами - 20-25° тепла.