ВСУ о боях за Бахмут: ситуация резко изменилась

Россияне существенно уменьшили активность на Бахмутском направлении фронта. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире украинского ТВ.

По его словам, на Бахмутском направлении за сутки зафиксировали всего четыре боестолкновения.

"Российские войска существенно уменьшили свою активность на Бахмутском направлении. За последние дни мы наблюдаем минимум боестолкновений. За эти сутки было четыре боя", - рассказал он.

Кроме того, Череватый отметил, что россияне продолжают активно прикрывать свои ротационные мероприятия огнем артиллерии. За эти сутки ствольной и ракетной артиллерией российские военные нанесли 436 ударов. ВСУ наносили ответные удары: 59 солдат российской армии были ликвидированы, 103 получили ранения.