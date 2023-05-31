«Нефтчи» приглашает футболистов из топ-5 европейских чемпионатов Кямран Гулиев анонсирует: «Будет новый «Нефтчи»!; дополнено
Президент футбольного клуба «Нефтчи» Кямран Гулиев рассказал о серьезных изменениях, которые произойдут в команде летом.
«Давайте завершим сезон. 3 июня нас ждет финал Кубка Азербайджана против «Габалы». Но уже сейчас могу сказать, что в следующем сезоне будет совсем другой «Нефтчи»! – заявил президент клуба в сегодняшнем интервью журналистам. – Как вы знаете, с декабря прошлого года у нас новый состав Наблюдательного совета. Возможности для реализации наших амбициозных планов были несколько ограничены. Верю, и для этого есть все основания, что в следующем сезоне будет иначе».
Один из важнейших вопросов, который сейчас интересует болельщиков, останется ли в команде ее капитан и лидер Эмин Махмудов.
«Если бы в этом вопросе все зависело от нас… Скажу честно, Эмин до сих пор не принял окончательного решения. После финала Кубка мы сядем вместе и решим. Если Эмин у нас останется, то могу сказать, что он будет в тройке самых высокооплачиваемых футболистов Азербайджана. И он этого заслуживает.
В Азербайджане у него один приоритет – «Нефтчи». Если он выберет заграничный вариант, то можно будет сказать, что Эмин решил испытать новые приключения».
Говоря о предстоящем финале, Кямран Гулиев заявил, что есть большая вера в команду, в тренерский штаб, в болельщиков.
«Будем играть на родном стадионе – «Баксель Арене». Это для нас большой плюс. Мы здесь знаем каждую травинку, каждый уголок. Но вы же понимаете, что это финал, который состоит из одной игры…
Насколько я знаю, стадион будет заполнен до отказа. Планируется развлекательная программа перед игрой».
По словам руководителя «Нефтчи», результат финального матча не повлияет на судьбу главного тренера Лауренциу Регекампфа.
«Мы запланировали серьезные трансферы. Идут переговоры с солидными клубами. Речь идет об игроках из топ-5 европейских чемпионатов. У нас будет более сильный состав. И мы верим в нашего главного тренера и в нашу команду. Мы собираем очень амбициозный состав. Не только для игры в Премьер-лиге, но и для успешного выступления в Европе.
Ожидается примерно семь-восемь трансферов. Практически в каждой линии будут новые игроки».