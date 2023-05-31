«Давайте завершим сезон. 3 июня нас ждет финал Кубка Азербайджана против «Габалы». Но уже сейчас могу сказать, что в следующем сезоне будет совсем другой «Нефтчи»! – заявил президент клуба в сегодняшнем интервью журналистам. – Как вы знаете, с декабря прошлого года у нас новый состав Наблюдательного совета. Возможности для реализации наших амбициозных планов были несколько ограничены. Верю, и для этого есть все основания, что в следующем сезоне будет иначе».

Один из важнейших вопросов, который сейчас интересует болельщиков, останется ли в команде ее капитан и лидер Эмин Махмудов.

«Если бы в этом вопросе все зависело от нас… Скажу честно, Эмин до сих пор не принял окончательного решения. После финала Кубка мы сядем вместе и решим. Если Эмин у нас останется, то могу сказать, что он будет в тройке самых высокооплачиваемых футболистов Азербайджана. И он этого заслуживает.

В Азербайджане у него один приоритет – «Нефтчи». Если он выберет заграничный вариант, то можно будет сказать, что Эмин решил испытать новые приключения».