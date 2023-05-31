В Кремле заверяют: Атаки на Белгород никак не влияют на войну

Атаки Украины на Белгородскую область России не окажут никакого влияния на ход войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, безусловно, никакого влияния на ход войны это оказать не может, но по нюансам я здесь не уполномочен что-либо говорить», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что президент России Владимир Путин находится в контакте с властями Белгородской области.

Он пояснил, что главные вопросы обсуждений между Владимиром Путиным и местными властями — помощь жителям региона, в том числе поддержка в переселении тех, «кто в этом нуждается и кто изъявляет желание». Он также получает оперативную информацию «и от военных, и от спасателей, и от представителей муниципальных и региональных властей Белгородской области».