Крымский мост может рухнуть

На некоторых опорах Крымского моста появились трещины. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Как видно на фотографии, сразу на двух опорах, которые держат автодорогу через Керченский пролив, образовались трещины во всю длину столбов.

Мост через Керченский пролив, который соединяет Крым с Россией (Керченский и Таманский полуострова), Россия открыла в 2018 году (автомобильную часть). В 2019 году открыли мост для поездов, а в 2020 году разрешили проезд грузовиков.