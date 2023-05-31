Депутат Государственной думы России от Чечни Адам Делимханов в обращении к основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину предложил ему назвать дату и место для встречи, на которой Делимханов лично даст ему ответы относительно деятельности подразделений "Ахмат".

"Ты стал уже блогером и на весь мир кричишь и орешь, что у вас только проблемы, что нет боеприпасов и прочего. Мы все знаем, сколько людей положили в направлении Бахмута за 7-8 месяцев, ты был руководителем. Когда у нас было тяжелое время, несмотря на все сложности, совместно с Министерством обороны, Росгвардией, с "ДНР", со всеми подразделениями мы вместе решили свою проблему, когда весь мир кричал, что "невозможно будет это решить". Мы не говорили о сложностях, о проблемах, что у нас что-то не хватает. Поэтому хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место, где увидимся, и мы лицом к лицу любой вопрос решим", - сказал Делимханов.