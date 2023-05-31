В рамках Бакинской энергетической недели между Министерством энергетики Азербайджана и китайской компанией China Gezhouba Group Overseas Investment был подписан Меморандум о взаимопонимании по реализации проектов возобновляемой энергетики мощностью 2 ГВт в Азербайджане.

Меморандум, подписанный заместителем министра энергетики Эльнуром Солтановым и главным вице-президентом компании Лином Сяоданом, включает сотрудничество по оценке потенциала для инвестиций в проекты по производству солнечной энергии в промышленных масштабах, ветроэнергетики на суше и на море, хранения энергии и интегрированных интеллектуальных энергетических систем, а также проекты по производству зеленого водорода в Азербайджане.

Документ также предусматривает исследование компанией возможностей подключения проектов к сети, оценку воздействия на окружающую среду, проведение геологических и топографических исследований.