Россия сбросила на Херсон бомбы: есть погибший и раненые
Россия авиацией атаковала хлебозавод в Бериславе Херсонской области Украины. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.
Прокудин отметил, что в результате обстрела хлебозавода в Бериславе двое мужчин 57 и 20 лет получили легкие ранения. Также после обстрелов сообщили о пострадавшей женщине.
Также сообщается о попадании снаряда в школу в Новой Каховке Херсонской области, а также о разрушении не менее трех домов. В результате атаки погиб 70-летний мужчина.