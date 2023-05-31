Студенты UNEC и Эгейского университета получат двойные дипломы

На встрече, состоявшейся при участии ректора UNEC профессора Адалата Мурадова и руководителей соответствующих структур, обсуждались вопросы подготовки в связи с программой двойного диплома между университетами. В то же время достигнута договоренность о новых направлениях сотрудничества.

С нового учебного года UNEC и Эгейский университет Турции начнут программу двойного диплома по специальности «Пищевая инженерия».