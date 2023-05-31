Студенты UNEC и Эгейского университета получат двойные дипломы
Делегация, возглавляемая ректором Эгейского университета Турции профессором Недждетом Бадагом, побывала в UNEC.
На встрече, состоявшейся при участии ректора UNEC профессора Адалата Мурадова и руководителей соответствующих структур, обсуждались вопросы подготовки в связи с программой двойного диплома между университетами. В то же время достигнута договоренность о новых направлениях сотрудничества.
С нового учебного года UNEC и Эгейский университет Турции начнут программу двойного диплома по специальности «Пищевая инженерия».
Студенты, поступившие в программу, на I и IV курсе пройдут обучение в UNEC, на II и III курсе - в Эгейском университете. Студенты, успешно завершившие программу, по окончании учебы получат дипломы обоих университетов.
Программа предусмотрена для абитуриентов, желающих получить образование по специальности «Пищевая инженерия» как в UNEC, так и Эгейском университете. Чтобы принять участие в программе, абитуриенты, граждане Азербайджана, после того как наберут соответствующие баллы на экзаменах, проводимых Государственной экзаменационной комиссией, при выборе специальности должны указать код специальности «Пищевая инженерия» совместной программы Эгейского университета.